Juri Tori als "Märchenerzähler"

14.05.2017, 11:03 Uhr

Der slowenische Akkordeonist Juri Tori gastierte mit seiner Formation "Tori Tango" in Leoben.

Juri Tori

Sergio Giangaspero

Kurt Bauer

Ewald Oberleitner

LEOBEN. "Die spielen ein Märchen nach dem anderen. Diese fröhliche Musik tut der Seele gut", urteilte Elke über den Abend mit "Tori Tango". Sie ist Stammgast bei den Konzerten der "Cool Tour Jazz Nights" im Leobener Lebenshilfe-Café "Mitt'n drin", in dem vergangene Woche der slowenische Ausnahmeakkordeonistgastierte. Seine leidenschaftlichen Eigenkompositionen sind mehr als klassische Tangomusik. Er hat einen eigenen Stil entwickelt, dem er sich treu bleibt: Einmal melancholisch, dann wieder lebhaft und heiter. Faszinierend, wie seine Band die Stücke mitträgt. Kein Wunder, es sind hier drei weitere großartige Musiker am Werk:(Gitarre),(Violine) und(Bass). Fazit: ein Erlebnis!

