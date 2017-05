Kaiserwetter und großer Besucherandrang bei der Maifeier in Trofaiach

02.05.2017, 15:32 Uhr



Unterstützung für den Polsterlift

Großer Applaus kam nach der Unterstützungszusage für den Polster-Einsersessellift auf: „Wenn sich die Leute in der Region so für den Lift hineinhauen und bereits über eine halbe Million Euro gespendet haben, werde ich mich auch dafür hineinhauen! Wir werden mit den Planungen für den Präbichl beginnen“, sagte Schickhofer.

Kulinarik und Kultur

Abgerundet wurde das Programm mit kulinarischen und kulturellen Schmankerln: Die „Almrauschbuam“ sorgten am Vormittag für Frühschoppen-Stimmung, am Nachmittag gab’s Musik von der Trofaiacher Beislbänd, während sich die Kinderfreunde Hafning um die kleinen Gäste kümmerte. Den Hauptpreis beim Maifest-Gewinnspiel – ein Samsung Galaxy-Tablet, zur Verfügung gestellt von den Stadtwerken Trofaiach – schnappte sich Maike Zechner.Fotos:DSC_6500 NX.jpg: LH-Stv. Michael Schickhofer bei seiner Festrede in TrofaiachDSC_6535 NX.jpg: gm. Alfred Lackner übergibt den Hauptpreis an die glückliche Gewinnerin