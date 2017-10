Kunst, Design & Handwerk auf Burg Rabenstein

01.10.2017, 18:13 Uhr

Eine ehemalige Ritterburg bildete die stimmungsvolle Kulisse für eine außergewöhnliche Kunstschau.

FROHNLEITEN. Die Burg Rabenstein in Adriach bei Frohnleiten stand an diesem Wochenende ganz im Zeichen von „Kunst, Design & Handwerk“. Organisatorin war die Leobener Künstlerin Andrea Radinger-Reisner, die 66 Kunstschaffende aus dem In- und Ausland auf die Burg gebeten hat. Von Gartenskulpturen bis hin zu Paper-Cut-Bildern wurde der Kreativität der Ausstellenden keine Grenzen gesetzt. Besonders erfreulich war die Verleihung des Qualitätsgütesiegel von "Art Austria" für Kunst und Handwerk für die im Vorjahr erstmals auf Rabenstein abgehaltene Kunstschau.