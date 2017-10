,Lachen kann man lernen, wie Radfahren‘

06.10.2017, 15:13 Uhr



Lachen ist ansteckend

"Das kann ja heiter werden", denke ich mir, als ich zum Abend unter dem Motto "Lachen: Leben ohne Stress" die Stufen zum Seminarraum im Leobener Raum im Puls der Zeit hochgestiegen bin. Eine fröhliche Runde schaut mir entgegen, alles Frauen. Nein, einen Mann entdecke ich doch. Es ist, wie sich später herausstellen wird, der Gatte der Lachtrainerin.Gestartet wird mit einem Atemtraining, dann werden wir aufgefordert zu schmunzeln. Eine Dame beginnt zu lachen, der Bann ist gebrochen, bald schütteln sich alle im Raum vor Lachen. "Nichts in der Welt ist so ansteckend wie Lachen", hat einst schon Charles Dickens gewusst."Das Lachen ist wie eine Infektion ohne Inkubationszeit: Es ist ansteckend, löst innere Verspannungen, verbindet, weckt Heiterkeit, vor allem aber macht es fröhlich", behauptet Kerbler.

TV-Sendung als Initialzündung



Wo alles begonnen hat



Lachen verbessert das Betriebsklima

Termin und Kontakt

Sie selbst ist zum Beruf der Lach- und Atemtrainerin gekommen, in einem Lebensabschnitt, als es ihr gar nicht zum Lachen zu Mute war. Sie suchte eine berufliche Neuorientierung. Eine Sendung in 3SAT über Lachyoga war die Initialzündung. "Das will ich machen", sagte Kerbler und begann eine Ausbildung in Vorarlberg bei Peter Cubasch, dem Leiter des Lach- und Atemforums Austria.Bei Herta Dirnberger in Leoben hielt Maria Kerbler den ersten Workshop in ihrem neuen Tätigkeitsfeld ab. Dorthin – in den Raum im Puls der Zeit – ist sie kürzlich zurückgekehrt, um mit Freunden und Interessenten das zehnjährige Berufsjubiläum zu feiern. Den offiziellen Gratulationen durch die WK-Regionalstellenobfrau Elfriede Säumel und den Leobener Vizebürgermeister Maximilian Jäger ließ Kerbler einige Übungen folgen, die sie in ihren Seminaren mit großer Freude weitergibt. Wir tun, wie uns geheißen: Mundwinkel hochziehen, das signalisiert dem Gehirn "Lachen". "Lachen löst Verspannungen, gibt Kraft und Mut, man muss sich darauf einlassen",erklärt Kerbler. "Lachen kann ich lernen wie Radfahren", sagt sie. Und zeigt uns, wie "Meterlachen" funktioniert. Keiner der Jubiläumsgäste kann sich dem entziehen, fröhliche Gesichter, wohin man sieht.Viele wollen wiederkommen, gleich zum Workshop in Leoben. Maria Kerbler bietet ihre Dienste auch Unternehmen an. "Das hilft mit, das Betriebsklima und den Arbeitsalltag zu verbessern", sagt sie, "und es wäre doch schön, wenn das gemeinsame Lachen zu einem Markenzeichen einer Firma wird!"Lach- und Atemtrainingmit Maria KerblerDienstag, 24. Oktober, 18 UhrRaum im Puls der ZeitLeoben, Franz-Josef-Straße 11Infos und Anmeldungen unter Tel. 0664/1301245