"Olympisches Feuer" brannte in Leoben

10.05.2017, 15:26 Uhr

LEOBEN. Mehr als 300 Schülerinnen und Schüler aus 16 Volksschulklassen des Bezirkes Leoben ermittelten heute bei spannenden Bewerben – bei denen sie nicht nur Geschicklichkeit, sondern auch jede Menge Wissen unter Beweis stellen mussten – den Tagessieger der „Safety Tour 2017“, der Kindersicherheitsolympiade. Ausgetragen wurden die Bewerbe auf dem Hauptplatz von Leoben. Den Tagessieg und somit die Teilnahme beim Landesfinale am 8. Juni in Kapfenberg sicherte sich die 4. Klasse der Josef-Krainer-Volksschule Gai, vor Kalwang und Niklasdorf.

Die „Safety Tour“ wird als Team-Wettbewerb ausgetragen und dient dazu, spielerisch und sportlich das Sicherheitswissen zu lernen und den Teamgeist zu stärken. Die Kinder lernen dabei unter anderem, wie man Unfälle vermeiden kann und wie man sich in Notfällen verhalten soll oder wie beispielsweise ein Feuerlöscher funktioniert, welche Nummern bei einem Brand angerufen werden müssen, wie Gefahrensymbole aussehen und vieles mehr.„Durch diese präventiven Maßnahmen erhält das Thema Sicherheit an den Schulen einen höheren Stellenwert. Ich danke allen Lehrerinnen und Lehrern, die für die Vorbereitung der Kindersicherheitsolympiade viel Zeit im Unterricht bereithalten. Und daher ist es für die AUVA selbstverständlich, auch die heurige Tour wieder zu unterstützen und zu begleiten“, sagte Hannes Weißenbacher, der Direktor der AUVA-Landesstelle Graz. In seinen Zuständigkeitsbereich fallen nicht nur die Landesstelle und die Unfallkrankenhäuser Graz, Kalwang und Klagenfurt, sondern auch die Betreuung der über 900.000 AUVA-Versicherten in der Steiermark und Kärnten.Die Vorbereitungen bzw. die Organisation vor Ort lagen in den Händen von Alexander Debeletz. Für die Durchführung der Kindersicherheitsolympiade zeichnete das zehnköpfige "Safety-Team Steiermark" unter der Leitung von Geschäftsführer Heribert Uhl verantwortlich. Vor Ort unterstützten die Veranstaltung die Freiwillige Feuerwehr Leoben und Leoben-Göß, die Freiwillige Feuerwehr Trofaiach, die Polizeiinspektion Leoben, das Rotes Kreuz Leoben, die Mantrailing Hunde Leoben, die AUVA und der ARBÖ Steiermark.