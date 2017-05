Tausende Besucher feierten den „Tag der Arbeit“

02.05.2017, 15:27 Uhr

LEOBEN. Das traditionelle „Maifest in der Stadt Leoben“ wurde auch heuer, am Tag der Arbeit, wieder zu einem großen Erfolg für den Kulturverein Leoben-Eisenerz. Nachdem die Veranstaltung durch ein Konzert des Musikvereins Göss und Aufführungen von Volkskultur und Brauchtum durch die Steirerherzen Seegraben begonnen hatte, fand die politische Kundgebung mit Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer statt.

Prominente Redner



Perfekte Mischung



Viele Helferinnen und Helfer

Nach der Begrüßung von Kurt Wallner, der über die positive Stadtentwicklung berichtete, folgten Interviews mit dem Betriebsratsvorsitzenden der voestalpine Donawitz Alexander Lechner, der Landtagsabgeordneten Helga Ahrer sowie Landesrat Anton Lang. Danach folgte die Festansprache von LHStv. Michael Schickhofer. Abschließend fand die Kundgebung den Ausklang mit dem „Lied der Arbeit“.Am Nachmittag konnte sich das Publikum bei gepflegter Kulinarik und Musik von den „Jungen Paldauern“ bei einem Open-Air-Konzert unterhalten lassen oder einen der vielseitigen Programmpunkte auf dem Hauptplatz in Anspruch nehmen. Am nördlichen Hauptplatz vergnügten sich vor allem die Kinder bei Spielmöglichkeiten, Kasperl, sowie verschiedene Kampfsportarten, Kletterwand der Naturfreunde, Sandkiste, Hupfburg und Kinderschminken der Kinderfreunde Trofaiach; für Erwachsene gab es eine Marktstraße, einen Flohmarkt sowie zahlreiche Stände mit Kaffee, Speisen und Getränken.Das Leobener Maifest ist seit Jahren Tradition, bei der Politik, Vergnügen und Kultur in einer Veranstaltung vereint wird“, betonte SPÖ-Regionalgeschäftsführer Siegfried Gallhofer „Es war wirklich alles perfekt und es ist schön, dass sich Politik und Amüsement, Tradition und Moderne so toll vereinen lassen wie bei unserem Maifest“, zieht SPÖ-Regionalvorsitzender anton Lang ein durchwegs positives Resümée. Der Dank gilt allen HelferInnen, die mitgearbeitet und zum Gelingen dieses Maifestes eigetragen haben.Fotos: Siegfried Gallhofer