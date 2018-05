03.05.2018, 07:00 Uhr

Kinder der Volkschule Leoben-Leitendorf bei einer Führung durch die Leobener Innenstadt.

LEOBEN. unter dem Motto „Wir lernen unsere Heimatstadt kennen“ nahmen die Kinder der 3.a-Klasse der Volksschule Leoben-Leitendorf an einer Stadtführung in der inneren Stadt teil. Daniela Brandtner vom MuseumsCenter Leoben erzählte den Kindern lustige Geschichten und zeigte interessante Details. Die Kinder durften ihr erworbenes Wissen einbringen und hatten zudem riesigen Spaß. Fazit: So macht lernen Freude!