100 Jahre Republik: alte Kochrezepte gesucht

16.09.2018, 15:13 Uhr

Die WOCHE Leoben ist auf der Suche nach alten Kochrezepten – helfen Sie uns mit Ihren "Schätzen".

Mitmachen

Im November 1918 endete der Erste Weltkrieg und auch die österreichisch-ungarische Monarchie fand damit ein Ende. Die Republik wurde ausgerufen. Aus diesem Grund feiert Österreich im Jahr 2018 den 100. Jahrestag der Gründung der Republik. Wir widmen uns diesem besonderen Wendepunkt in der Geschichte unseres Landes mit der sechswöchigen Serie "100 Jahre Republik". Anlässlich dieses Themenschwerpunktes ist die WOCHE Leoben auf der Suche nach alten Kochrezepten aus der damaligen Zeit.Wenn Sie noch im Besitz eines solchen Unikats sind, dann schicken Sie uns bitte ein Foto mit Quellenangabe per E-Mail an redaktion.leoben@woche.at oder per Post an WOCHE Leoben, Homanngasse 7, 8700 Leoben. Vielleicht können Sie ihr Rezept schon bald in einer Ausgabe der WOCHE Leoben bewundern.Einsendeschluss: 1. Oktober 2018.