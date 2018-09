100 Jahre Republik: Was ist von der Monarchie im Bezirk Leoben übrig?

16.09.2018, 15:14 Uhr

Die WOCHE begibt sich auf die Suche nach Überbleibseln aus der Monarchie – helfen Sie uns mit Ihren Fotos!

Mitmachen

LEOBEN. Im November 1918 endete der Erste Weltkrieg und auch die österreichisch-ungarische Monarchie fand damit ein Ende: Die Republik wurde ausgerufen.Doch auch heute noch erinnert Vieles an die damalige Zeit. Aus diesem Grund begibt sich die WOCHE Leoben nun auf Spurensuche: Was ist von der Monarchie in unserem Bezirk noch übrig – Straßennamen, besondere Plätze oder Gebäude? Wo lassen sich die "Helden der Republik" heute noch finden? Und was erinnert an die damalige Zeit? Ihnen sind dabei keine Grenzen gesetzt.Wenn Sie einen solchen Ort kennen oder wissen, welche Plätze und Straßennahmen heute noch an berühmte Persönlichkeiten von damals erinnern, dann schicken Sie uns ein Foto mit einer kurzen Beschreibung an redaktion.leoben@woche.at oder an WOCHE Leoben, Homanngasse 7, 8700 Leoben. Vielleicht können Sie ihr Foto schon bald in einer Ausgabe der WOCHE Leoben bewundern.Einsendeschluss: 1. Oktober