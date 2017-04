"200 Jahre Fahrrad" im Museumshof Kammern

26.04.2017, 11:53 Uhr

Ausstellung im Museumshof Kammern



Die Geschichte des Fahrrads

Sportmode im Biedermeier

Eröffnung am 5. Mai

Im Jahr 2017 feiert das Rad somit seinen 200-jährigen Geburtstag. Auch der Museumshof Kammern zollt dieser Erfindung seine Aufmerksamkeit und eröffnet das diesjährige Museumsjahr am Freitag, 5. Mai, mit der Sonderausstellung „200 Jahre Fahrrad“.Der engagierte Kammerner Fahrradenthusiast Herbert Graf präsentiert gemeinsam mit Museumsvereinsobmann Rüdiger Böckel einen Streifzug durch die gesellschaftliche und innovative Entwicklung eines bedeutsamen Massenverkehrsmittels. Der Museumshof begibt sich auf Zeitreise und zeigt 19 verschiedene Modelle vom raren Laufrad aus der Biedermeierzeit über das gewagte Hochrad bis zum innovativen E-Bike der Neuzeit.Neben den ausgestellten Objekten erfahren die Besucher auch viel Wissenswertes rund um die Geschichte der damaligen Epochen und den Wandel des Modestils der Damen- und Herrenwelt. „Die Biedermeierzeit zeichnet sich nicht nur durch ihre prunkvollen Gewänder und den hochförmlichen Adel aus, sondern auch durch den Wandel des Kleidungsstils. Von elegant-edel zu angepassten Hosen speziell für die Damen um zumindest am Fahrrad hervorzustechen“, erklärt Herbert Graf.Die Ausstellung wird mit einem Zeitreisevortrag am Freitag, 5. Mai, um 18 Uhr im Museumshof Kammern eröffnet. Die Sonderschau „200 Jahre Fahrrad“ kann bis 9. Juli 2017 in Kammern besucht werden.