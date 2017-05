30.000 Euro beim "ROTE NASEN"-Wochende von Intersport

10.05.2017, 15:36 Uhr

Über 115.000,- Euro in fünf Jahren gesammelt

Die ausgebildeten Humorexperten der karitativen Organisation erheitern mit ihrer einzigartigen Mischung aus Empathie und Engagement immer wieder den Alltag in Österreichs Spitälern. Um das finanziell zu unterstützen, helfen Mitarbeiter und Kunden aus ganz Österreich während des Faschingswochenendes durch den Kauf einer roten Schaumstoffnase in über 270 Intersport-Shops in ganz Österreich mit. Heuer, im fünften Jahr der Aktion, galt es einmal mehr, möglichst viel Geld zu sammeln. Insgesamt ist über die letzten fünf Jahre so eine beachtliche Gesamtspendensumme von 115.000 Euro für die Clowndoctors zusammengekommen.1875 Patienten wird ein Lächeln ins Gesicht gezaubertBereits seit über 20 Jahren besuchen die Rote Nasen Clowndoctors heimische Spitäler. Mit dieser Aktionen wird erneut 1875 großen und kleinen Patienten ein Besuch der Clown-Ärtzte ermöglicht. „Wir freuen uns riesig, dass die Intersport Aktion für rote Nasen auch heuer wieder ein so großartiger Erfolg war und das Ergebnis vom letzten Jahr sogar übertroffen wurde. Ich möchte mich von Herzen bei allen Mitarbeitern und Kunden bedanken, die zu diesem tollen Erfolg der Aktion beigetragen haben und uns dadurch unterstützen, noch mehr Lachen und Lebensfreude ins Spital zu bringen“ freut sich Edith Heller, Geschäftsführerin der rote Nasen Clowndoctors.