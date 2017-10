630 Kilogramm Bücher verkauft

13.10.2017, 13:43 Uhr

Der Bücherflohmarkt des Roten Kreuzes in Trofaiach war "schwer" erfolgreich.

TROFAIACH. Bereits zum dritten Mal fand kürzlich der Bücherflohmarkt des Roten Kreuzes in Trofaiach statt. Nach intensiver Vorarbeit waren Wolfgang Kohlhuber und sein Team bestens für den Ansturm der Bücherwürmer aus der Region gerüstet. So konnten insgesamt rund 630 Kilogramm an Büchern verkauft werden, was ungefähr 1.400 Stück entspricht. Alle Einnahmen dieser Aktion werden wieder für die Erhaltung der Dienststelle in Trofaiach verwendet.