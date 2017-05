Actorsc(h)ool BG/BRG Leoben 1

03.05.2017, 22:13 Uhr

Am 19. (19.30 Uhr) und 20. Mai 2017 (um 18.00 Uhr) will uns, in der Aula des alten Gymnasiums, die Theatergruppe Actorsc(h)ool, unter der Leitung des Prof. Mag. Lendl, mit einer neuen Aufführung begeistern. Der Titel des – neben dem Schulalltag - eingeübten Theaterstückes lautet voraussichtlich „KEKSE“. Mag. Lendl und sein Team setzen alles daran, das (hoffentlich zahlreich) erscheinende Publikum zu unterhalten. Dieses Mal haben sich auch Vertreter der Stadtgemeinde Leoben, als auch Trofaiach angesagt. Diese beiden Städte bzw. deren Vertreter zeigen somit eindrucksvoll, wie wichtig Ihnen Jugend, Kultur und Schule ist. Die Aufführung wird ca. 2 Stunden dauern. Die gesamte Mannschaft der Theatergruppe würde sich freuen, wenn ein reger Zulauf zu den beiden (einzigen) Ausführungen stattfinden würde. Eine Karte im Vorverkauf kostet € 12,--, eine Karte an der Abendkasse € 15,--; Wir sind sicher, dass diese Vorstellungen jeden Cent wert sind.Für Erfrischungen und Kuchen ist gesorgt.