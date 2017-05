Alles was das Gärtnerherz begehrt

04.05.2017, 10:59 Uhr

Von Kräutern bis Möbel alles dabei

Vielseitige Tagesordnung

Über 50 Aussteller, die nicht nur aus der Steiermark, sondern aus ganz Österreich, Bayern, Slowenien, und sogar Ungarn anreisen, präsentieren im traumhaften Ambiente des Schlosses alles was das Gärtnerherz höher schlagen lässt: "Es gibt Kräuter- Gemüse- und Staudenraritäten, die man sonst in der Obersteiermark nirgends kaufen kann", weiß Kiwanis Clubfreund und für die Ausstellung federführend, Gerhard Urbanek. Darüber hinaus gibt es diverse Garten-Accessoires, angefangen von einfachen Werkzeugen über Bekleidung und Gartenmöbel bis hin zum Griller. Neben Weinverkostungen vom Weingut Aubell werden die Besucher noch kulinarisch mit Schmankerln aus dem "Genussreich Eisenstraße" verwöhnt, welche vom Freiensteinerhof der Familie Kohlhuber zubereitet werden.Offiziell eröffnet wird der Gartenzauber am Freitag um 16 Uhr in Begleitung von verkleideten Schülern der Tourismusschule Bad Gleichenberg. Für die Kleinen findet am Samstag um 14 Uhr eine magische Show mit Zauberer Gabriel statt, alternativ dazu gibt es ganztätig die Möglichkeit auf Ponys zu reiten. Für die Großen wird am Sonntag von 11 bis 14 Uhr ein Frühschoppen mit Jazzmusik untermalt und um 16 Uhr die Preise des Gewinnspieles verlost.