Alpenverein Leoben blickt auf ein tolles Jahr zurück

28.04.2017, 13:45 Uhr

Der Alpenverein Leoben blickte bei der Jahreshauptversammlung auf das vergangene Jahr zurück

Viel passiert

LEOBEN. Beim gemütlichen Zusammensitzen mit Bier und Volksmusik zog der Alpenverein Leoben am Freitag dem 27. April im gefüllten Festsaal des Gasthofes "Zum Greif" Bilanz über das vergangene Jahr. Neben Bildern, Berichten und Eindrücken der vergangenen 12 Monate wurden bei der Jahreshauptversammlung auch langjährige Mitglieder geehrt und eine kleine Vorschau für das kommende Jahr präsentiert."Wir haben dieses Jahr wieder einen Zuwachs zu verzeichnen," beginnt Alpenvereinsvorsitzender Max Becke, "und hoffen dass wir bald eine Zwei vorne dran stehen haben." Zur Zeit kann der Verein in Leoben nämlich auf stolze 1953 Mitglieder blicken – Tendenz steigend, denn von 2015 auf 2016 sind ganze 79 neue Gesichter dazu gekommen. Neben den neuen Teilnehmern wurde außerdem das Team ständig verstärkt. Die Jugendgruppe konnte sich zum Beispiel über neugebackene Trainer und Vortragsleiter freuen. Besonders aktiv war der Alpenverein, wie immer, in Sachen Touren und Wanderungen. So waren der Häuselberg und die Niederung beliebte Ziele in der Nähe, der Verein war aber auch weit über die Bezirkgrenzen hin aktiv: Der Ötscher in Niederösterreich, der Dachstein und sogar der zweithöchste Berg Österreichs, die Wildspitze, wurden dieses Jahr bezwungen.

Pläne für das neue Jahr

Ganz oben auf der To-Do Liste stehen momentan die Abwasserversorgungsysteme für die beiden Alpenvereinshütten. So sind etwa rund 150.000 Euro für die Sanierung des Abflussystems in der Reichensteinhütte nötig. Auch in der Leobener Hütte möchte man nun eine Pflanzenkläranlage verbauen, was sich jedoch schwieriger als erwartet gestaltet, weshalb dieses Unterfangen voraussichtlich erst 2018 fertiggestellt werden kann. Darüber hinaus sind auch jetzt schon wieder einige Touren, Kurse und Aktionen geplant. So findet am 17. und 18. Juni, sowie am 8. und 9. Juli eine Wegeaktion statt, bei der Wanderwege und -steige repariert, gewartet und neu gestaltet werden.