Auf den Spuren von "Sister Act"

11.05.2017, 19:14 Uhr

Chorkonzert von „Primavera“ in der Pfarrkiche von St. Stefan ob Leoben.



Tiefgehendes Erlebnis

ST. STEFAN. "Ave Maria – Hail Holy Queen“ ist der Titel des Konzertes, zu dem der Frauenchor "Primavera" am Sonntag, dem 21. Mai, mit Beginn um 19 Uhr in die Pfarrkirche St. Stefan lädt. Der Abend steht im Zeichen von Maria, der Mutter Jesu Christi. "Wie schon der Titel ausdrückt, spannt sich der Bogen der Darbietungen von der Renaissance bis zu Spirituals und Gospels der Jetztzeit", berichtet Chorleiter Bruno Obenaus.In Texten und Musik möchten die Mitwirkenden das Bild einer Frau aufzeigen, das entkleidet von Kitsch und Prunk, einen Menschen zeigt, der sich stets in den Dienst der Liebe und Barmherzigkeit gestellt hat.Mit Suse Lichtenberger, die vor kurzem als Sophie Scholl in Leoben einen vielbeachteten Auftritt hatte, als Sprecherin und dem Blockflötenensemble "FlautoDolce" aus Trofaiach sind wieder hochkarätige Gäste dabei, die diesen Abend wieder zu einem tiefgehenden Erlebnis werden lassen.Ein Teil des Erlöses wird wieder der Aktion „Steirer helfen Steirern“ zu Verfügung gestellt. Vorverkaufskarten sind bei den Chormitgliedern sowie in den Raiffeisenbank-Filialen Kraubath und St. Stefan sowie im WOCHE-Büro Leoben erhältlich.