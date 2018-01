Blauer Mond am 31. Jänner

07.01.2018, 15:14 Uhr

Seltenes Ereignis

Definition Supermond

Er greift in unser Leben ein

Zeitgeber

Der Begriff Blauer Mond oder engl. Blue Moon bezeichnet das Ereignis zweier Vollmonde in einem Monat. Dies passiert ungefähr alle zweieinhalb Jahre und ist somit ein eher seltenes Ereignis. Aber zur Enttäuschung aller leuchtet der Mond dann nicht blau. Er ist heller und wirkt größer. Vermutlich kam dieser Begriff durch unterschiedliche Übersetzungen und Überlieferungen hervor. Mit der Farbe hat er aber nichts zu tun.Das neue Jahr startete bereits mit einem Supermond. Der Mond steht bei diesem Ereignis sehr nah an der Erde weswegen er größer als sonst erscheint und gut zu beobachten ist. Dies verleiht dem Vollmond zurecht den Beinamen "Super".Der Mond beinflusst Ebbe und Flut, er ist Gegenstand zahlreicher Mythen und Geschichten und mancher gibt ihm die Schuld an Schlafproblemen. Tatsache ist, das auch nach unzähligen Studien, kein Zusammenhang zwischen dem Mond und Schlafstörungen einwandfrei bewiesen worden konnte.Der Mond gibt mit seinem 29,5-Tage-Zyklus den Takt für die Zeitrechnung vor. Zwölf Mondzyklen im Jahr dauern zusammen 354 Tage. Da das Jahr aber 365 Tage hat, sind noch elf Tage übrig, die vor allem über längere Monate mit 30 oder 31 Tagen ausgeglichen werden. Dieser Ausgleich sorgt dafür, dass der Januar immer im Winter liegt und der August im Sommer. Ohne den Mond käme unsere gewöhnte Zeitrechnung durcheinander.