Bock auf Ziegenkäse?

26.04.2017, 15:03 Uhr

WOCHE-Serie GenussReich: Vielfältiges aus Ziegenmilch.

Eine kurvige Landstraße schlängelt sich hinter Hieflau hinein ins Mooslandl. Das Landschaftsbild wechselt zwischen saftig grünen Weiden und steilem Gebirge. Hier leben die Ziegen am Bio Bauernhof der Familie Milwisch.Der alteingesessene Hof widmete sich früher dem Milchkuhbetrieb. Vor vier Jahren wagten Gundula und Walter Milwisch den Umstieg auf Ziegen. „Mit nur drei Ziegen haben wir begonnen. Die Tiere stammten aus einer hervorragenden Zuchtlinie und hatten alle ein Herdebuch“, erzählt Walter Milwisch. „Heute hat sich der Betrieb auf mittlerweile 85 Ziegen vergrößert. Aber die Namen der Tiere und deren Stammbaum kennen wir allesamt auswendig.“

Brauchtum

Zweimal täglich kommen die Ziegen in den Melkstand. Der Ziegenmilchgeruch, der früher Vielen die Nase rümpfen ließ, entsteht alleine dadurch, dass die Milch schnell den Umgebungsgeruch annimmt. Dieses Problem wurde aber mit den heutigen Melkmethoden längst behoben, indem die Milch direkt in luftdichte Behälter kommt. Ihre Bio Ziegenmilch verfeinert Familie Milwisch zu verschiedensten Frischkäsesorten, Ziegen-Camembert und sogar Ziegeneis. Die Lebensmittel verkaufen sie ab Hof, in Bio-Läden und an Gasthöfe des GenussReichs. Gundula Milwisch erklärt: „Uns ist es besonders wichtig, so naturnahe wie möglich zu produzieren. Ganz ohne Chemie oder unnötige Zusätze."Die erste Milch, die Menschen zu sich nahmen, war vermutlich Ziegenmilch. In der Antike galt sie sogar als Heilmittel und wurde insbesondere bei Lungenkrankheiten verabreicht.