Chemieprojekt brachte einen Sonderpreis

04.05.2017, 11:32 Uhr

Monatelange Forschungsarbeit

Es hat sich gelohnt

Mehrere Monate nämlich erforschten die SchülerInnen des neuen Gymnasiums Kunststoffe und ihre Alternative – die Biopolymere. Unter dem Titel "Steinzeit-Eisenzeit-Plastikzeit-Bioplastikzeit?“ stellten sie im Labor selbst Kunststoffe und Bioplastik her, verarbeiteten sie und erzeugten Recyclingprodukte wie Platten, Klebstoffe und Taschen. Versuche zur Verrottung aber auch zur Haltbarkeit von Lebensmitteln in Bioplastiksackerln ergänzten das Laborprogramm. Mit Exkursionen zu lokalen Firmen, darunter das PCCL (Polymer Competence Centre Leoben), der Verpackungshersteller Wolf Plastics GmbH in Kammern, sowie die Energie- und Abfallverwertungsanlage ENAGES in Niklasdorf und der guten Zusammenarbeit mit Katarina Moritz vom Abfallwirtschaftsverband Leoben sollte ein nachhaltiges Umweltbewusstsein bei den Jugendlichen gefördert werden.Die engagierte Arbeit der SchülerInnen und des Lehrpersonals lohnte sich dann auch: Stellvertretend für alle 60 beteiligten SchülerInnen konnten Lea Steinegger, Corina Winkler und Anna-Lena Schröttenhammer den Preis in Begleitung von Projektleiterin Sigrid Diethart und Werklehrerin Karin Lackner in Salzburg entgegenehmen. VCÖ-Präsident, Dr. Ralf Becker, erwähnte ausdrücklich die zahlreichen durchgeführten Aktivitäten. Die 700 Euro werden nun für in den weiteren naturwissenschaftlichen Unterricht investiert.