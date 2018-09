10.09.2018, 10:07 Uhr

Sankt Stefan ob Leoben: St. Stefan ob Leoben | Der erste Schultag!Von Josef BauerGroß ist die Aufregung, bei der Mutter kann man die Tränen sehen,denn der kleine Michi muss heute das erste Mal in die Schule gehen.Ihm macht das nichts aus, er nimmt die Sache ganz locker,„Du Mutti ich setze mich gleich neben dem Karli Stocker“,da freut sich auch die Mutti und ist nun zufrieden,denn der Karli kennt sich schon aus, er ist nämlich sitzen geblieben.Der erste Weg führt in die Kirche zu einer heiligen Messees sind auch viele Eltern dabei – alle zeigen großes Interesse.

Kaum in der Klasse, haben beide in der ersten Reihe Platz genommen,die Schule beginnt ganz gut, denkt er, der erste Kampf ist schon gewonnen.Frau Lehrerin begrüßt die Kinder – Herr Pfarrer erteilt den Segen,nun kann es losgehen, der erste Schritt in ein neues Leben.Als erste Arbeit werden alle Mädchen und Buben genau abgezählt,denn es muss auch sichergestellt sein dass wirklich niemand fehlt.Der kleine Michi meint – wir werden ja alles noch sehen,vielleicht macht es doch Spaß in die Schule zu gehen.Zu Hause angekommen hat ihm der Vater gleich die Frage gestellt-ob er wohl zu Recht komme und ob es ihm in der Schule auch gefällt,„na ja“ meint der Michi „langsam ist sie schon unsere Lehrerin,wir sind heute nicht fertig geworden, ich muss morgen noch einmal hin“.