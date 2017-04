Die Eisenerzer "Mülldetektive" waren wieder im Einsatz

26.04.2017, 11:33 Uhr

Die Kleinen zeigten großes Engagement: Kein Hang war zu steil, keine Bank war zu niedrig, kein Gestrüpp zu verwachsen und kein Weg zu schmal, um nicht vom Müll befreit zu werden. Dabei gab es einen internen Wettstreit – wer am meisten Müll findet hat gewonnen. Ab 14 Uhr ging es querfeldein auf Müllsuche, der dann in großen Müllsäcken gesammelt und zum Abfallwirtschaftszentrum Eisenerz gebracht wurde. "Uns ist es ein besonderes Anliegen, dass die von uns betreuten Kinder wissen, was sie selbst dazu beitragen können, die Natur sauber zu halten. Deshalb verbringen wir mit unseren Tageskindern jeden Tag Zeit an der frischen Luft", so Regina Plank.

Das Team der Volkshilfe-Tagesmütter Eisenerz zieht ein positives Resümee zu diesem Tag. Die Kinder hatten nicht nur Spaß und konnten ihr bereits gelerntes Wissen auffrischen, sondern haben auch was für's Leben gelernt.