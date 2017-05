Die Feuerwehr als Lebensschule

11.05.2017, 16:58 Uhr



Erfolgreiche Werbeaktion

Bei der Feuerwehr St. Michael wird großes Augenmerk auf die Jugend gelegt. Nachwuchs zu finden, ist nicht immer einfach. Aber es läuft nicht schlecht, wie Erwin Maier, der sich seit zwei Jahren der Aufgabe als Jugendbeauftragter widmet, weiß: „Mundpropaganda, eine Werbeaktion in der Schule, haben zu einer kräftigen Aufstockung auf sieben Köpfe, darunter ein Mädchen, geführt“.

Karriere bei der Feuerwehr



Kameradschaft ist wichtig

Erwin Meier zählt auch die Kriterien auf. Der altersmäßige Einstieg beginnt mit zehn Jahren, mit 15 Jahren kann die Übernahme in den Kaderstand erfolgen. Dazwischen liegt eine umfassende Ausbildung, Theorie und Praxis greifen nahtlos ineinander. Strukturen, Statuten werden genauso erläutert wie die Handhabung von Gerätschaften bei technischen Einsätzen und Brandbekämpfung. Jungfeuerwehrler zu sein, ist auch gleichzeitig eine gute Schule fürs Leben. Disziplin wird gefordert, Kameradschaft gefördert. So gibt es im Zwei-Jahres-Rhythmus bezirksübergreifende Jugendlager mit Teilnehmern aus Murau, Judenburg, Knittelfeld und Leoben und dazwischen das bewährte Jugendlager im St. Stefaner Murwald.Regelmäßige Treffen gibt es einmal in der Woche, vor Bewerben wird die Intensität erhöht. Jedenfalls ist Erwin Maier, dem Martin Schorn und Lukas Stiegler als weitere Betreuer zur Seite stehen, mit dem wissensbegierigen und engagierten Nachwuchs sehr zufrieden. Bei Veranstaltungen werden die Jungspunde eingebaut und legen kräftig Hand an. So wird es auch Ende Mai sein. Die 56 Personen starke St. Michaeler Feuerwehr blickt heuer auf 160-jähriges Bestehen zurück. Am 25. Mai findet aus diesem Anlass ein Bezirksbewerb auf der Schulwiese statt, der offizielle Abschluss wird dann im Volkshaus vollzogen.