Die Lebenssplitter des Herrn ,Six‘

21.04.2017, 18:14 Uhr

Horst Sigbald Walter hat einen neuen Gedichtband veröffentlicht.



Texte und Bilder

LEOBEN. "Es ist nicht immer leicht, einen Gedichtband zu verstehen. Man muss in Emotionen versetzt werden, ein Bild hilft dabei. Es soll den Hintergrund zu den Texten ausleuchten", sagt Horst Sigbald Walter. Für ihn ist ein Gedicht eine Gefühls-Explosion. Der Leobener hat unter dem Künstlernamen Six Walter-Leroux wiederum ein Buch veröffentlicht. "Lebenssplitter" nennen sich die in Versmaß gegossenen Gedanken über das Leben, die Liebe, das Sterben und den Tod.Illustriert ist das Werk mit Fotografien des Leobener Gymnasialprofessors Karl-Heinz Schein. Sie unterstützen den Text des Buches, lassen Gedichte zu Bildern werden. Es wurden aber nicht nur passende Fotos zu Gedichten gestellt, Walter hat sich von Aufnahmen inspirieren lassen und hat Texte zu den Bildern geschrieben.Nicht allein Gedichte enthält dieses Buch. Den Abschluss bildet ein Essay über das (Lebens-)Glück, das wohl auch immer von einem Hauch Trauer getrübt wird.Erhältlich ist das Buch "Lebenssplitter" in der Buchhandlung Leykam im LCS Leoben.

Lesung

Donnerstag, 11. Mai, 19 Uhr, Museumsturm Leoben:

Horst Sigbald Walter liest aus seinem neuen Buch"Lebenssplitter", der Fotograf Karl-Heinz Schein präsentiert themenspezifische Bilder.