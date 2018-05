Die Montanuniversität Leoben radelt zur Arbeit

03.05.2018, 13:24 Uhr

Am 1. Mai hat wieder die österreichweite Aktion "Radelt zur Arbeit" begonnen. Auch die Montanuniversität Leoben nimmt teil.

Tendenz steigend

Motivation zum "Mitradln"

LEOBEN. "Radelt zur Arbeit" – dieser Aufforderung der österreichweiten Aktion folgen aktuell wieder zahlreiche Menschen im ganzen Land. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen dabei möglichst viele Radkilometer auf der täglichen Pendlerstrecke für ihre Firmen und Institutionen sammeln. Auch die Montanuniversität Leoben nimmt wieder an der sportlichen Aktion teil.Dabei werden es an der Universität von Jahr zu Jahr mehr Mitarbeiter, die fleißig in die Pedale treten. Heuer ist die Hochschule bereits mit 27 Teams mit bis zu vier Personen vertreten. Mitorganisator Bernd Tauderer vom Uni-Sportinstitut zeigt sich erfreut über diese Tendenz: "Wir haben mit der Aktion an der Montanuniversität vor vier Jahren im kleinen Rahmen gestartet. Mittlerweile konnten wir viele unserer Kolleginnen und Kollegen motivieren, ihren Arbeitsweg mit dem Rad in Angriff zu nehmen."Um die Motivation noch weiter zu steigern, gibt es ein Radangebot für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen: "Zu vergünstigten Preisen können sie Räder in speziellem MUL Design kaufen. Dass eine tägliche sportliche Aktivität positive gesundheitliche Auswirkungen mit sich bringt, ist ja unumstritten. Ich bin schon gespannt, wie viele Kilometer wir heuer 'erradeln' werden!" Für den passionierten Radsportler selbstverständlich, dass er seine tägliche Wegstrecke nach Graz sooft wie möglich mit dem Rennrad zurücklegt.Nähere Informationen zu Aktion "Radelt zur Arbeit" gibt es auf der Homepage