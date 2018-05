Die ÖVP richtete am "Tag der Arbeit" ein "Danke" an die Arbeitenden

02.05.2018, 08:42 Uhr

Nicht für jeden ist der 1. Mai ein Feiertag. Andreas Kühberger und zahlreiche Funktionäre der Steirischen Volkspartei besuchten diejenigen, die an diesem Tag nicht frei hatten.

Ein symbolisches "Dankeschön"

BEZIRK LEOBEN. Der 1. Mai ist für einen Großteil der Bevölkerung ein Feiertag. Der ÖVP-Bezirksparteiobmann und Abgeordnete zum Nationalrat Bürgermeister Andreas Kühberger nutzte den "Tag der Arbeit", um Steirerinnen und Steirer zu besuchen, die am 1. Mai arbeiteten.Traditionell nutzte nicht nur der Bezirksparteiobmann von Leoben Andreas Kühbeger sondern zahlreiche Funktionärinnen und Funktionäre der Steirischen Volkspartei den "Tag der Arbeit", um Menschen an ihrem Arbeitsplatz zu besuchen und mit einem Frühstück symbolisch „Danke“ zu sagen. Stationen des Bezirksparteiobmannes waren unter anderem das Jägerbataillon 18 in St. Michael sowie das LKH Hochsteiermark in Leoben.