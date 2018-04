Ein besonderer Kirchenrundgang

22.04.2018, 17:07 Uhr

Zudem bezeichnete Frisch die Kirche als Kraftquelle für das Leben.Entstanden ist die imposante Kirche zwischen den Jahren 1952 und 1954. Viele Einzelheiten wurden liebevoll mit feinster Handarbeit gefertigt, wie zum Beispiel die Symbole in den Fenstern. Auch die Deckenbemalung, die die sieben Sakramente abbildet, gibt der Kirche eine wundervolle Stimmung.Mit all diesen zahlreichen einzigartigen Bestandteilen präsentierte sich die Pfarrkirche in ihrer schönsten Pracht und begeisterte die zahlreichen Besucherinnen und Besucher auf eine ganz besondere Art und Weise.