Ein "Labor“ macht Lust auf Leoben

11.05.2017, 15:25 Uhr



Visionen und Projekte



Labor mit Werkstadtcharakter

LEOBEN. „Lust auf Leoben“ – unter diesem Motto lädt das neue Stadtlabor („City Lab“) in der Sauraugasse 4 seine Bürgerinnen und Bürger dazu ein, sich aktiv an der Entwicklung und Gestaltung der Stadt zu beteiligen. Zusammen mit international vernetzten Experten und mit Unterstützung aller politischen Parteien wurde ein Projekt geschaffen, das vor allem auf Nachhaltigkeit und partizipative Bürgerbeteiligung setzt.„Eine Stadt braucht Visionen“, begründete Bürgermeister Kurt Wallner die Wichtigkeit dieser neuen Initiative. Daher soll das Stadtlabor als offener Raum dienen, der das Entwickeln von Visionen und Projekten unterstützen und neue Ideen für alle sichtbar machen soll.Für die Umsetzung dieses aktiven Beteiligungsprozesses wurden eigene Online-Plattformen ins Leben gerufen. So besteht die Möglichkeit, auf der Homepage ( www.lust-auf-leoben.at ) oder auf der Facebook-Seite ( facebook.com/stadtleoben ) die aktuellsten Projekte der Stadt mitzudiskutieren.Im Mittelpunkt sollen dabei unter anderem die Themen Infrastruktur, Bildung, Wirtschaft, Umwelt und Kultur stehen. Die Ergebnisse dieser Onlineprozesse sollen dann gemeinsam mit den Verantwortlichen im Rahmen von Workshops, die für jeden frei zugänglich sind und vorab auf der Homepage angekündigt werden, in den Räumlichkeiten des Stadtlabors bearbeitet werden.Das Labor, das bewusst einen 'Werkstattcharakter' besitzt, um die Idee der gemeinsamen Arbeit zu unterstreichen, soll dabei als Ort des Zusammenkommens dienen.Stadtamtsdirektor Wolfgang Domian betont: „Es geht dabei nicht nur um Meinungsäußerungen, sondern um ein aktives Mitgestalten, Mitarbeiten und Einbringen.“

Erster Termin im Stadtlabor

Der erste Termin zum Thema "Bürgerbeteiligung bei den Leobener Bildungszentren" mit Stadtbaudirektor Heimo Berghold findet am Mittwoch, dem 31. Mai, im Stadtlabor Leoben in der Sauraugasse 4 statt.Text: Verena RieglerFotos: Freisinger