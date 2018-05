Eine Ausstellung, die Erinnerungen weckt

05.05.2018, 22:34 Uhr

Zum 50-Jahr-Jubiläum der Pfarrkirche Leoben-Hinterberg gestaltete Arnold Kräuter eine Fotoausstellung von der Entstehung der Pfarre bis ins Heute.

Ältestes Dokument

Lebendige Geschichte

Bis 10. Juni

LEOBEN. Auf einen erinnerungsreichen Streifzug durch fünf Jahrzehnte Geschichte der Pfarre Leoben-Hinterberg nimmt die Fotodokumentation „50 Jahre Pfarre Leoben-Hinterberg“ – zusammengestellt von Pfarrchronist Arnold Kräuter – ihre Besucher mit. Die Ausstellung zeigt in sechs großen Blöcken in der Pfarrkirche zu den Heiligen Schutzengeln in Hinterberg rund 160 Kopien von Fotos, von der Anfangszeit der Pfarre über die hier tätigen Seelsorger, besonderen kirchlichen Ereignissen oder Gruppen wie Jungschar und Sternsinger, bis in die Gegenwart. Im Mittelpunkt immer der Mensch und die Gemeinschaft, wie Arnold Kräuter bei der Ausstellungseröffnung, bei der auch Stadtpfarrer Markus Plöbst und Kulturreferent Johannes Gsaxner anwesend waren, betonte.Die Auswahl der ausgestellten Fotos erfolgte in wochenlanger, akribischer Arbeit, aus einem Fundus von rund 4.000 Fotos, die Kräuter im Laufe von rund 20 Jahren zusammengesammelt hat. „Ein Foto zeigt das älteste Dokument in Zusammenhang mit der Pfarrkirche Hinterberg aus dem Jahr 1960. Es ist der Kaufvertrag zwischen der Familie Krempl und der Diözese Graz für das Grundstück, auf dem heute die Kirche steht“, erzählt Kräuter, der zu jedem Foto auch eine erklärende Beschriftung hinzugefügt hat.„In dieser Ausstellung sehen die Menschen ihre eigene Geschichte, ihre Wurzeln. Ich bin dankbar, dass diese Fotodokumentation zustande gekommen ist“, sagte Stadtpfarrer Markus Plöbst, der Arnold Kräuter vergangenes Jahr beauftragte, eine Festschrift zum 50-Jahr-Jubiläum der Hinterberger Pfarre zu gestalten, welche in Form eines 80-seitigen Heftes erschienen ist. „Diese Ausstellung, ist nun die Ergänzung zur Festschrift“, so Kräuter.Kulturreferent Johannes Gsaxner zeigte sich beeindruckt von der Fotodokumentation: „Wir alle schauen gerne Fotos an und das hier ist das Anschauen von lebendiger, gelebter Geschichte. Die Bilder zeigen, was seit der Gründung der Pfarre Leoben-Hinterberg geschehen ist, was im Sinne der Gemeinschaft geleistet wurde.“ So mancher Hinterberger wird sich, Familienangehörige, Freunde oder Bekannte in den alten und neuen Fotos wiederfinden. „Schwelgen Sie in Erinnerungen“, so Kräuter.Die Ausstellung ist bis einschließlich Sonntag, 10. Juni, täglich von 8 bis 19 Uhr in der Pfarrkirche zu den Heiligen Schutzengeln in Leoben-Hinterberg zu besuchen. Die Festschrift, die ebenfalls zahlreiche Fotos beinhaltet, liegt in der Kirche zum Preis von je 5 Euro auf.