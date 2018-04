Eine Gemeinde räumt auf: Frühjahrsputzaktion in Kammern

24.04.2018, 12:41 Uhr

Insgesamt 58 Personen beteiligten sich an der traditionellen Frühjahrsputzaktion in der Marktgemeinde Kammern.

Rückgang des Mülls

Saubere Umwelt als Selbtverständlichkeit

KAMMERN. Auch in diesem Jahr beteiligten sich in Kammern wieder die Kinder der Volksschule an der Aktion „Saubere Steiermark“. Die Kinder der 3. und 4. Schulstufe zeigten sich dabei äußerst fleißig und umweltbewusst. Ausgerüstet mit Arbeitshandschuhen und Müllsäcken, säuberten sie gruppenweise verschiedene Ortsteile von Kammern und brachten die eingesammelten „Schätze“ zum Müll-Sammelplatz. Für ihr vorbildliches Engagement wurden die fleißigen Mädchen und Buben mit einer Jause von Bürgermeister Karl Dobnigg belohnt.Aber nicht nur die Schulkinder waren fleißig: Am vergangenen Samstag nahmen auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Seiz, der Steirischen Berg- und Naturwacht Ortsstelle Kammern mit Einsatzleiter Gemeinderat OSR Manfred Schopf, Mitglieder des Ortsbauernrates, acht Asylwerber und einige Freiwillige, sowie der Gemeindevorstand mit Bürgermeister Karl Dobnigg, dem Gemeindekassier Anton Kühberger sowie dem Gemeinderat Siegfried Kaufmann an der Aktion teil. Bäche, Wälder und Wiesen entlang der Straßen und Radwege wurden so von Müll befreit. Erfreulicherweise musste bei der diesjährigen Putzaktion wesentlich weniger Müll als in den vergangenen Jahren gesammelt werden.Bürgermeister Karl Dobnigg dankte allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihren Einsatz für eine saubere Umwelt und gab der Hoffnung Ausdruck, dass jene Personen, die ihre Abfälle sorglos wegwerfen, auch endlich zur Vernunft kommen. „Eine saubere Umwelt sollte für uns alle eine Selbstverständlichkeit sein und zuwiderhandelnde Personen sollten nicht geschont, sondern zur Verantwortung gezogen werden“, betonte Dobnigg abschließend.