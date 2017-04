Eine neue Art der medizinischen Versorgung

28.04.2017, 16:03 Uhr

Eisenerz erhält ein Gesundheitszentrum mit diagnostischen und therapeutischen Leistungen.

EISENERZ. Um die Versorgung in der Region Eisenerz für die Zukunft zu jeder Zeit, in sehr guter Qualität und nahe am Wohnort zur Verfügung zu stellen, ist ein Gesundheitszentrum geplant. So stand es auf der Einladung zu einer Bürgerinformation, bei der die Eisenerzerinnen und Eisenerzer Gelegenheit hatten, mehr über dieses Projekt zu erfahren und über die medizinische Versorgung in der Stadt unter dem Erzberg zu diskutieren.

Informationsveranstaltung



Start im Juni 2017

Medizinische Grundversorgung

Ungewisse Zukunft für das Krankenhaus

Zahlreiche Interessierte verfolgten vergangene Woche im Innerberger Gewerkschaftshaus die Ausführungen von Landesrat Christopher Drexler, der Obfrau der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse Verena Nussbaum und von Bürgermeisterin Christine Holzweber.Mit dem Projekt „Gesundheitszentrum Eisenerz“ soll der Ausbau der medizinischen Versorgung mit spitalsentlastender Wirkung umgesetzt werden. Ziel ist es, eine qualitätsvolle und adäquate Versorgung der Bevölkerung entsprechend dem neuen Primärversorgungskonzept „Das Team rund um den Hausarzt“ anzubieten.Im Gesundheitszentrum Eisenerz, am Standort Dr. Theodor-Körner-Platz 1, sollen ab Juni 2017 zwei freiberuflich tätige Ärzte (Kassenärzte) von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr den Patientinnen und Patienten zur Verfügung stehen.Das Kernteam aus Ärzten, Pflegepersonal sowie einer Ordinationsassistenz sorgen damit für die medizinische Grundversorgung der Eisenerzer Bevölkerung. Die Verantwortlichen waren bemüht, die Vorteile herauszustreichen: Etwa die längeren Öffnungszeiten von 45 Stunden wöchentlich, die mehr Zeit für Gespräche zwischen Arzt und Patienten bieten sowie erweiterte Diagnostikmöglichkeiten ergeben.Beim Gesundheitszentrum Eisenerz handelt es sich um ein Kooperationsprojekt zwischen dem Land Steiermark und der Sozialversicherung, das unter Einbindung der Ärztekammer speziell für die Bedürfnisse der Eisenerzerinnen und Eisenerzer entwickelt wurde.Auf Dauer sei der Kranken-hausstandort Eisenerz nicht zu halten, erklärte Landesrat Drexler, daher wolle man mit dem neuen Gesundheitszentrum die Versorgungswirksamkeit sicherstellen.