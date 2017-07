Euro-Bus tourt wieder durch die Steiermark

18.07.2017, 08:55 Uhr

Eine Möglichkeit, sich von alten Schilling-Banknoten zu trennen, gibt es am Dienstag, 25. Juli, auf dem Hauptplatz von Leoben.



Schillingbanknoten



Euro-Bus in Leoben

Die Nationalbank tourt wieder mit dem Euro-Bus durch die Steiermark. Auch heuer erwartet man sich wieder Millionen an Schilling-Beträgen, die in gültige Währung umgetauscht werden. Die Österreicher können sich offenbar nur schwer von ihrer alten Währung trennen: Immer noch horten sie rund acht Milliarden Schilling, das entspricht 581,38 Millionen Euro.Die Banknoten der letzten Schilling-Serie können noch eingetauscht werden. Vom Umtausch ausgeschlossen sind jene Banknoten, die bereits vor der Euro-Einführung eingezogen wurden und damit ihre Eigenschaft als gesetzliches Zahlungsmittel verloren haben.Der Euro-Bus macht am Dienstag, 25. Juli, von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr auf dem Hauptplatz von Leoben Station.