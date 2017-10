06.10.2017, 09:21 Uhr

Nicht nur "Fetzen", auch ein Moped und ein Boot wurden zum Kauf angeboten.

Gelungene Veranstaltung

ST. STEFAN. "1-2-3 Zuschlag" hieß es beim diesjährigen Fetzenmarkt der Freiwilligen Feuerwehr St. Stefan am vergangenen Samstag, den 30. September, im Murwald in St. Stefan.Bei tollem Wetter und regem Andrang wurde wieder kräftig eingekauft. Neben Versteigerungen von Fahrrädern, wurden auch ein Moped und ein Boot mit dazugehörigem Anhänger den zahlreichen Besuchern zum Kauf angeboten. Beim anschließenden gemütlichen Teil mit Speis und Trank und musikalischer Umrahmung durch die Steirerherzen fand die Veranstaltung erst in den späten Abendstunden einen Ausklang.Die Feuerwehr St. Stefan bedankt sich bei den zahlreichen Spendern und den örtlichen Betrieben für die Unterstützung. Auch allen freiwilligen Helfer sowie der Gemeinde St. Stefan unter Führung von Bürgermeister Ronald Schlager sei für die stetige Unterstützung gedankt.