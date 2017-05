Freiensteinerhof: Genuss pur!

03.05.2017, 11:28 Uhr

Mit Jahresbeginn 2015 hat Gerold Kohlhuber den elterlichen Betrieb übernommen und mit einem Investitionsvolumen von einer Million Euro zuerst den Gastgarten erneuert und überdacht, danach die Gästezimmer, Fassade und das Dach des Traditionsbetriebes renoviert.Positiv ist zu erwähnen, dass diese Arbeiten zum großen Teil regionale Handwerker und Dienstleistungsbetriebe durchführten.Durch diese Investitionen von Gerold Kohlhuber ist der Freiensteinerhof nach 25 Jahren wieder auf dem neuesten Stand der Gastronomie- und Hoteltechnik, jeder einzelne Gast kann den zeitgemäßen Komfort genießen.

Derzeit gibt es 13 Zimmer im Haupthaus, zehn Zimmer im Gästehaus 1 und sechs Zimmer im Gästehaus 2. Dort befinden sich zwei barrierefreie Zimmer (1 Einzel- und 1 Doppelzimmer), die über einen Treppenlift erreichbar sind und über einen Notalarm verfügen. Der Gesamtbetrieb umfasst 29 Fremdenzimmer mit 66 Betten. Der Freiensteinerhof verfügt über eine hauseigene Sauna und ein Dampfbad.Die Allergiker-Zimmer sind mit Vinylböden, Duschen, SAT-TV sowie kostenlosem WLAN ausgestattet und durch Gleiterbetten mit orthopädischen Matratzen sind die Doppelbetten auch als getrennte Betten buchbar. Rund um den "Freiensteinerhof" stehen kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Die Küche ist ganztägig im Einsatz. Somit können nicht nur Gäste, Monteure und Techniker sondern auch Busreisende im "Freiensteinerhof" untergebracht werden.Die Auslastung der Zimmer ist durch Großbaustellen der naheliegenden Industriebetriebe unter der Woche sehr gut, aufgrund der Veranstaltungen am Red Bull Ring, Erzberg und durch weitere Events in der Region ist die Buchungslage im "Freiensteinerhof" bestens.Gerold Kohlhuber: "Wir sind stets bemüht, Ihnen das Beste aus Küche und Keller zu servieren. Wir hoffen, dass Sie sich in unserem Familienbetrieb wohlfühlen und entspannen und unsere Gastfreundlichkeit genießen."