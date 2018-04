Frisch auf den Tisch

20.04.2018, 08:50 Uhr

WOCHE-Serie GenussReich: Wirte wollen regionale Lebensmittel.

Es dampft nur so aus der Küche und ein kräftiger Duft nach saftigen Kräutern zieht durch den Raum. Am Küchenblock liegt ein großer Bund frischen Schnittlauchs, den der Koch in feine Stückchen schneidet. Zur Mittagszeit herrscht Hochbetrieb im Landhotel Reitingblick der Familie Stegmüller.„Die vielen frischen Kräuter stammen aus unserer hauseigenen Kräuterspirale im Garten", berichtet Josef Stegmüller. Darüber hinaus verarbeiten er und seine Frau Gabriele auch Rindfleisch, das gleich direkt vom Nachbarn ums Eck kommt, zu Wurst und Hausgeselchtem.

Brauchtum

Dass Lebensmittel natürlich, frisch und aus der nahen Umgebung kommen sollen, gilt als Grundphilosophie der GenussReich Initiative, an der neben Familie Stegmüller auch viele andere Gastronomen, Bauern und Handwerker beteiligt sind. Urige Gasthöfe, schicke Restaurants und sogar eine Brauerei zählen zur langen Liste des GenussReichs.Die Brauerei in Eisenerz gehört Reini Schenkermaier, der in seinem Erzbergbräu neben zehn eigenen noch 50 weitere Biersorten anbietet. Seine Frau Helga sorgt für die dazupassenden Speisen: „Wir holen die Produkte direkt bei den Bauern ab. So können wir sehen wie die Tiere aufgewachsen sind oder die Pflanzen gedeihen. Und diese hohe Qualität schmeckt unseren Gästen.""Ein guter Wirt ist nur im Wirtshaus zu Hause", besagt eine alte Tradition. Die sogenannte Wirtshauskultur kann auch heutzutage einen familiären Rahmen schaffen und mit heimischen Spezialitäten, gemütlichen Stammtischrunden und herzlichen Wirtsleuten überzeugen.