Hupo Neuper beim Businesstalk in Traboch

05.05.2017, 12:07 Uhr

Der Unternehmer Marcus Köhl lud zum "Businesstalk" in sein Craftcenter nach Traboch.

Neuper als Motivator



Erfolgreiches Ausbildungszentrum

TRABOCH. Unter dem Motto "Sind Unternehmen noch motivierbar?" fand kürzlich im Craftcenter im Gewerbepark Traboch ein Businesstalk statt, an dem über 120 Unternehmen aus dem gesamten Bundesgebiet aus dem Industrie, Handels- und Privatunternehmensbereich sowie aus der Architektenszene vertreten waren. Organisiert wurde die Veranstaltung von Marcus Köhl und seinem Team von Climacraft.Die Antwort auf die Mottofrage gab unter anderem Ehrengast Hupo Neuper, ehemaliger Skispringer, Veranstaltungsmanager, Visionär und Grenzgänger, der derzeit auch Manager von Gregor Schlierenzauer ist. Auf Basis seiner jahrelangen Tätigkeit als aktiver Sportler und Manager konnte er in einem hochinteressanten und authentischen Motivationsvortrag, welcher die Höhen, aber auch Tiefen seiner Karriere skizzierte, das Publikum begeistern und zum Denken anregen. Mit Tipps wie "Seid inspiriert, was immer ihr auch tut!", "Es gibt keinen Erfolg ohne Arbeit" oder "Es ist egal, was passiert, wichtig ist, dass es passiert" konnte Neuper den vielen Teilnehmern etwas Positives mit auf den Weg geben. Mit dem Zitat "Happiness ist not a destination, it's a way of life" schloss Neuper seinen Vortrag.Der Trabocher Bürgermeister Joachim Lackner zeigte sich erfreut über das Zusammentreffen so vieler Unternehmensgrößen bei Climacraft, das ein erfolgreiches Ausbildungszentrum für Lehrlinge in klimatechnischen Berufen ist. Ebenfalls unter den Gästen: Wirtschaftskammerpräsident Josef Herk, die Moderation übernahm die ehemalige Landesrätin und jetzige Netzwerkerin Magda Bleckmann. Mit einem Galadinner und einer tollen Feuershow endete der inspirierende Businesstalk 2017.