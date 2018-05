Jetzt findet wohl jeder die Zeile F

06.05.2018, 07:00 Uhr

Bislang waren die Häuserzeilen F, G und H schwer zu finden. Jetzt gibt es neue, zielführende Hinweisschilder.



Eingeschränkte Zufahrt

LEOBEN. Im Leobener Stadtteil "Am Lerchenfeld" gibt es nicht allein Straßen mit Hausnummern, sondern auch Häuserzeilen mit einer Buchstabenbezeichnung von A bis H. Diese "Zeilen" sind von Ortsfremden nicht einfach zu finden, viele Navigationssysteme lassen eine Buchstabeneingabe gar nicht zu. Noch dazu sind drei Zeilenreihen – F, G, H – von der angrenzenden Schönowitzstraße bzw. von den Zeilen A bis E "versteckt" und waren dort, wo man zufahren kann, nicht ausreichend beschildert.Ist ja nicht so tragisch, denn zufahren dürfen ohnehin nur Fahrzeuge im Rahmen einer Ladetätigkeit oder zum Transport von gehbehinderten Personen und Radfahrer.Wenn beispielsweise ein Installateur oder Paketzustelldienst geraume Zeit braucht, um den richtigen Hauseingang zu finden, ist das nicht allzu tragisch. Wenn aber, wie ich das selbst erlebt habe, das Rettungsfahrzeug des Roten Kreuzes nicht zur Zeile F findet, dann kann das fatale Folgen haben.

Neue Hinweisschilder

Datenterminal im Rettungsfahrzeug

Mittlerweile sind die Zufahrtsstraßen zu den Zeilen F bis H von der Schönowitzstraße aus neu beschildert. Bürgermeister Kurt Wallner hat nach unserer Anfrage eine zusätzliche Beschilderung veranlasst. Die Straßenbezeichnungstafeln mit dem Hinweis auf die Zufahrt zu den Zeilen sind jetzt montiert, sie können vielleicht Leben retten.Perfekt reagiert hat auch Josef Himsl, der Bezirksgeschäftsführer des Roten Kreuzes: "Wir haben die Zufahrt zu den Zeilen F bis H in Zusammenarbeit mit der Rettungsleitstelle Graz im Datenmanagement neu hinterlegt, die Fahrzeuge bekommen die Einfahrt über die Schönowitzstraße in das Datenterminal. So finden auch auswärtige Kollegen auf Anhieb zur richtigen Adresse. Im Herbst wird die Navigation für Rot-Kreuz-Fahrer noch leichter, das System wird auf Koordinatenpunkte umgestellt."