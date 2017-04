Jetzt sind die Fans auch offiziell "unter Dach und Fach"

30.04.2017, 09:51 Uhr

Am "Derbytag" gab es für den ATuS Niklasdorf einiges zu feiern. Zum einen wurde die Tribüne offiziell übergeben und zum anderen gab es drei wichtige Punkte gegen Proleb.

Wenn Niklasdorf sportlich auf Proleb trifft, ist das immer - nicht nur für eingefleischte Sportfans - etwas Besonderes. Beim diesjährigen Aufeinandertreffen holten die Niklasdorfer nicht nur den sportlichen Sieg im Match gegen Proleb sondern konnten sich auch über die offizielle Übergabe der neuen Tribüne freuen. Bürgermeister Johann Marak betonte in einer kurzen Ansprache die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten und zeigte sich hoch erfreut über die infrastrukturelle Aufwertung am Niklasdorfer Sportplatz. Den Löwenanteil der rund 250.000 Euro teuren Investition für Tribüne und Flutlicht trägt die Gemeinde Niklasdorf mit einstimmigen Gemeinderatsbeschlüssen. Das Land Steiermark beteiligte sich am Bau mit 70.000 Euro an Bedarfszuweisungen, ASKÖ und der steirische Fußballverband unterstützten den Tribünenbau ebenfalls mit Förderungen.Ermöglicht wurden die Förderungen aber erst auf Grund der Tatsache, dass es der Vereinsführung gelungen ist, einen Pachtvertrag mit einer Laufzeit von zehn Jahren abzuschließen. Die Segnung der Anlage übernahm Stadtpfarrer Monsignore Markus Plöbst.

Kellerderby

Nach einem Tag mit vielen Jugendspielen und einem "Legendenmatch" wurde das "Kellerderby" Niklasdorf gegen Proleb in der Unterliga Nord B um 18.30 Uhr angepfiffen. In der ersten Halbzeit war die Nervosität bei beiden Teams mehr als offensichtlich. Kein Wunder, war es doch - aufgrund der Platzierung - für beide Teams verboten, als Verlierer vom Platz zu gehen. Nach einer schönen Flanke erlöste Rafih Omer den ATuS in der 27. Minute per Kopf und stellte auf 1:0. Nach der Pause war Niklasdorf die eindeutig bessere Mannschaft und siegte schlussendlich durch Tore von Kevin Ortner, Mathias Mock und Sebastian Mayerhofer verdient mit 4:0.