18.09.2018, 17:02 Uhr

Großer Ansturm im Leoben City Shopping!

LEOBEN. Das LCS, das größte Shoppingcenter in der Obersteiermark sucht - gemeinsam mit der WOCHE Leoben und Radio Grün Weiß die größten Model-Talente im ganzen Land.Das Interesse war groß und der Ansturm am Anmeldecorner noch größer. Bereits beim professionellen Fotoshooting hatten die Kandidaten die Chance ihre Modelfähigkeiten unter Beweis zu stellen und in die Modelwelt einzutauchen.Nun entscheidet das Publikum wer in das Halbfinale am 28.09.2018 ab 16:00 Uhr kommt und weiterhin die Chance hat LCS Shooting Star 2018 zu werden.

Die Fotoausstellung





Das Halbfinale





Das Finale



Jedermann hat die Möglichkeit dem Kandidaten seiner Wahl jeder Teilnahmekategorie einen Platz im Halbfinale am 28.09.2018 zu sichern, damit dieser auf der Zielgeraden bleibt. Einfach Stimmzettel im Leoben City Shopping ausfüllen und in die Votingbox einwerfen.Stimmen Sie für Ihre Favoriten und schreiben Sie jeweils einen Namen zu den 2 Kategorien. Nur eine Votingkarte pro Teilnehmer ist gültig.Das schönste Foto jedes Teilnehmers wird von Montag, 17.09. bis Samstag 22.09.2018 in der Mall des LCS ausgestellt. Hier kann jeder für seinen Lieblingsfinalisten Voten.In Jeans und LCS T-Shirt performen die Halbfinalisten am Freitag, 28.09.2018 ab 16:00 Uhr am Laufsteg und stellen sich dem Experten-Blick der Jury.Am Samstag, 29.09.2018 ab 14:00 Uhr stellen sich dann die ausgewählten Boys & Girls in der aktuellen Herbst-/ Wintermode aus den hauseigegen Trendshops einer Experten Jury und die LCS-Shooting Stars 2018 werden gekürt.• Kids 6-12 Jahre (Jahrgang 2012-2006)• Teens 13-17 Jahre (Jahrgang 2005-2001)1. Platz € 300,- LCS Gutscheine+ Profi-Fotoshooting2. Platz € 200,- LCS Gutscheine3. Platz € 100,- LCS GutscheinePro Teilnahmekategorie nehmen die ersten3 Plätze als Model an der LCS Modegala teil.