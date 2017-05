Leobener Ballerinas und Ballerinos zu Gast in Graz

14.05.2017, 17:48 Uhr

und Jugendliche aus dem Bezirkan der renommiertenim Herzen vonAlle zwei Jahre adaptiert– von ihrer Ballettfamilie seit über 30 Jahren liebevoll „Irmi“ genannt, für ihre Klassen in Leoben einen Klassiker des Weltrepertoires und bringt ihn im Stadttheater zur Aufführung. Die gemeinsame Probe in Graz mit traditionellem Eis am Jakominiplatz ist mittlerweile ein Fixpunkt. „Schon anstrengend, aber es hat viel Spaß gemacht“ strahlen Sophie, Lina und Sonja nach den intensiven Proben. Man sieht ihnen die Vorfreude auf ihren ersten großen Auftritt amim Stadttheater an.

Auftritt im Stadttheater Leoben

„Die Tanz- und Spielfreude unserer Leobener Ballettschüler ist einmalig“ ist, Gründer der Ballettschule, begeistert. „Von den Kleinsten bis zu den Fortgeschrittenen zeigen die Schüler im Stadttheater ihr Können und geben Einblick in die umfassende tänzerische Ausbildung: vom Ballett über Spitzentanz, Musical, Charaktertanz bis hin zum Stepptanz. Den Höhepunkt der Vorstellung bildet das Handlungsballett "DON QUICHOTTE" bei dem sie nicht nur ihr tänzerisches Talent, sondern auch ihre schauspielerische Begabung zeigen können“ freut sich der ehemals gefeierte Tänzer der Münchner Staatsoper auf zwei besondere Nachmittage.„Ballett ist geprägt von Zeitlosigkeit“ – überzeugen wir uns Ende Mai im Stadttheater Leoben selbst davon!