Polsterlift: Schickhofer sichert Hilfe zu

02.05.2017, 09:02 Uhr

Der Polsterlift auf dem Präbichl wird kommende Saison wieder fahren. In seiner Rede zum 1. Mai in Trofaiach sagte Finanzreferent Michael Schickhofer (SPÖ) nun finanzielle Unterstützung des Landes zu.

Land soll Kosten für Gutachten tragen



Positive Signale des Landes Steiermark

VORDERNBERG, GRAZ. Die Spendenaktion zur Wiederinbetriebnahme des Polsterlifts wurde vorest verlängert, da von den benötigten 750.000 Euro bislang nur 480.000 Euro auf dem Spendenkonto einlangten. Die Initiative „Polsterlift Neu“ will nun so lange weitermachen, bis das gesamte Geld zur Rettung des Lifts beisammen ist.Allerdings drängt die Zeit, denn will man, wie geplant, mit der nächsten Wintersaison den Betrieb wieder aufnehmen, muss schon jetzt ein Sachverständigen-Gutachten in Auftrag gegeben werden. Dieses definiert die genauen Modernisierungsmaßnahmen und ist eine wichtige Voraussetzung für die Erteilung der Betriebsgenehmigung.Um im Zeitplan zu bleiben, fragte Initiativen-Sprecher Horst Kodritsch daher bei Finanzreferent Michael Schickhofer (SPÖ) an, ob das Land die Kosten für dieses Gutachten vorstrecken könnte.Und Schickhofer antwortete: In seiner Rede zum Tag der Arbeit machte der SPÖ-Chef in Trofaiach ein besonderes regionales Zugeständnis: „Wenn sich die Menschen der Region so mit mir gemeinsam reinhauen, wenn bereits 500.000 Euro aufgebracht worden sind, dann sage ich, dann werden wir die Planungen für den Präbichl jetzt einmal in Auftrag geben.“Laut Schickhofer wird „der Einser (Anm. mit Beginn der Wintersaison 2017/18) starten, davon geh’ ich aus. Der Verein hat gesagt, ganz viele Firmen werden sponsern – und wenn ich da eine Zeit lang diese 250.000 Euro überbrücken muss, gemeinsam mit der Gemeinde, dann werden wir auch das schaffen.“

Potenzial bei Spendengeldern

Kodritsch zeigt sich überzeugt, dass das benötigte Geld früher oder später zusammenkommen wird. Allein beim Verkauf von Werbeflächen sieht Kodritsch noch ein Potenzial von über 300.000 Euro, er geht aber davon aus, dass auch zu den bislang rund 2.000 privaten Spendern noch viele weitere dazukommen werden.Quelle: ORF Steiermark