Regionaut zu sein bedeutet....?

05.05.2017, 19:41 Uhr

Eine "Online Regionauten Kaffeerunde" - nur ohne Kaffee sozusagen. :-)

Na dann legt mal los!Ich hau mal hier noch schnell in die Tasten. Einige wissen ja das ich durch das Erlebnis Murtal Classic 2016 zur Regionautin wurde. Ich wurde damals angesprochen ob man denn die Bilder die ich hier mache dann auch "irgendwo" sehen würde. Darauf hin hab ich die WOCHE endeckt, denn ich wollte die Bilder hauptsächlich regional verbreiten. Nun bin ich da kleben geblieben und es macht mir immer mehr Spass. Ich endecke auch immer neue Funktionen so wie heute das ich Termine erstellen kann. Und so ist man ganz drin in der Regionauten Welt.Nun genug von mir...ich freue mich über jede einzelne Geschichte von euch. :-)