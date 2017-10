09.10.2017, 11:51 Uhr

Mit Kursprogramm von Kneipp ist eine Gewichtsreduktion noch im Herbst möglich.

Erfolgsquote

LEOBEN. Abnehmen ist für viele Menschen ein leidiges Thema. Besonders jetzt wo die kalte Jahreszeit vor der Türe steht, lauern an jeder Ecke kalorienhaltige Versuchungen. Mit dem Herbst-Kurs von Kneipp soll Interessierten eine Gewichtsreduktion ermöglicht werden.Kursleiterin Waltraud Ruth erklärt das Konzept: "In zehn wöchentlichen, locker gestalteten Kurseinheiten begleite ich Sie in ein leichteres Leben. Unsere Erfolgsquote ist hoch: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der letzten drei Kurse verloren zwischen fünf und 13 Kilogramm während des Kurses.“

Konzept

Termine und Informationen

Bei Kneipp steht eine moderate Ernährungsumstellung im Zentrum, aber auch die emotionale Seite des Essens, die Unterstützung durch Kneipp, sowie Bewegung und Heilpflanzen gehören dazu. Dabei setzen sich die Kursteilnehmer auch kritisch mit der Fettfrage, dem Zucker, aber auch mit vielen Lebensmitteln, deren Kennzeichnung und Zutaten, sowie mit modernen Ernährungstrends auseinander. Abgewogen wird nur, wer möchte. Die Teilnehmer bringen ihre Erfahrungen mit ein, dabei kommen Freude und Spaß nicht zu kurz.Start des Herbst-Kurses ist am Montag, 23. Oktober, um 17 Uhr im Kneipp-Aktiv-Club, Peter-Tunner-Straße 19/2. Weitere Informationen, sowie Anmeldungen können bei Waltraud Ruth telefonisch unter 0676/7621719 oder per E-Mail unter wruth@kneippbund.at erhalten bzw. abgegeben werden. Um Anmeldung wird bis spätestens 16. Oktober erbeten.Die Kosten für zehn Einheiten belaufen sich für Mitglieder auf 130 Euro, für Gäste auf 160 Euro inklusive der Kursunterlagen. Die Einheiten dauern zwischen 60 und 90 Minuten, wobei die ersten fünf Termine finden im Wochenrhythmus statt, Einheit sechs bis zehn werden gemeinsam vereinbart.Die erste Kurseinheit beginnt mit einem kostenlosen Informationsvortrag über die Schwerpunkte von Schlank mit Kneipp, so dass man sich auch in der Pause vor der ersten Einheit noch für oder gegen den Kurs entscheiden kann.