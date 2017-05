Schönwetterwolken am Arbeitsmarkthimmel

08.05.2017, 12:01 Uhr

Die aktuelle Arbeitsmarktlage mit Ende April 2017 im Bezirk Leoben in Kürze:

Rückgang der Arbeitslosigkeit um 7,5 Prozent.

"Mit einem Rückgang der Arbeitslosigkeit im Bezirk Leoben um 7,5 Prozent mit Ende April 2017 konnten wir im Bezirk Leoben den positiven Trend fortsetzen und wir haben damit seit bereits sieben Monaten sinkende Arbeitslosenzahlen. Es waren 141 Personen weniger arbeitslos gemeldet als im April 2016", berichtet Helmut Wiesmüller, Leiter der AMS-Geschäftsstelle Leoben.Ende April 2017 waren insgesamt 1.744 Personen arbeitslos vorgemerkt, davon waren 819 Frauen und 925 Männer. Die Anzahl der SchulungsteilnehmerInnen (429) ist in etwa gleich geblieben.

Erfreuliche Entwicklung

Arbeitslosenquote



Offene Stellen

Es sank sowohl die Zahl der arbeitslosen Frauen (- 4,1 %) als auch die der Männer (- 10,3 %). Sehr positiv entwickelt sich weiterhin die Arbeitslosigkeit bei den unter 25 Jährigen (- 21,4 %). Aber auch die 25- bis 50-Jährigen haben einen deutlichen Rückgang zu verzeichnen (-9,4 %). Bei den Personen über 50 Jahren (+ 1,8 %) hat sich die Zunahme sehr abgeschwächt. Die Zahl der arbeitslosen AusländerInnen stagniert.Mit einer Arbeitslosenquote von 7,6 Prozent lagen wir im März 2017 weiterhin unter dem Niveau der Steiermark (7,9 %).Die Erholung am Arbeitsmarkt ist in allen Wirtschaftsklassen spürbar und führt seit Jänner wieder zu einem leichten Anstieg der unselbstständig Beschäftigten (+0,1%), wobei die Beschäftigten unter 25 Jahren um 2,9 Prozent zurückgingen und die über 50-Jährigen um 3,4 Prozent anstiegen.Die Anzahl der gemeldeten offenen Stellen ist im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls ansteigend. Die meisten offenen Stellen werden weiterhin in der Industrie, im Gewerbe und für Dienstleistungen angeboten. Auch technische Berufe sind weiterhin sehr gefragt.27 Jugendliche sind aktuell lehrstellensuchend vorgemerkt. Zur sofortigen Besetzung sind 20 Lehrstellen gemeldet. Zusätzlich liegen noch 70 Lehrstellen auf, die zum Großteil ab Sommer zu besetzen sind.Sämtliche Informationen finden unter Arbeitsmarktinformationen und News auf AMS Leoben