Seit 35 Jahren wird wöchentlich geplaudert

05.05.2017, 16:58 Uhr

Der Damenstammtisch "Karlas Kaffeerunde" in Peinti's Depotstüberl existiert seit nunmehr 35 Jahren. Und ein Ende ist nicht in Sicht.

In Österreich hat das Wort "Stammtischkultur" ohne Zweifel seine Berechtigung. Beim regelmäßigen Treffen im Wirtshaus wird oft und gerne über "Gott und die Welt diskutiert", aktuelle Themen im Freundeskreis besprochen oder einfach über Belanglosigkeiten getratscht. In Niklasdorf trifft sich seit nunmehr 35 Jahren eine Damenrunde regelmäßig, um sich in geselliger Runde zu unterhalten. Oder auch, um sich darüber hinaus, gegenseitig zu helfen.

Wie Nachbarschaftshilfe

Gesprächsthemen

"Wenn wir uns ein Mal wöchentlich treffen, wissen wir, dass es allen gut geht", erzählt Wilhelmine "Minerl" Lienhart und fügt hinzu "sollte jemand krank sein, organisieren wir entsprechende Hilfe. Und wenn eine von uns unentschuldigt nicht kommt, ist sowieso Feuer am Dach!" Der Name "Karlas Kaffeerunde" stammt von der leider schon verstorbenen Initiatorin Karla Kummer. Diese rief am Gründonnerstag 1982 den Stammtisch ins Leben und seit dieser Zeit zählt die Runde immer zwischen zehn und fünfzehn Damen als "aktive" Mitglieder. "Bei sogenannten Neuaufnahmen sind wir sehr darauf bedacht, dass die neuen Mitglieder gut in unsere Runde passen", erklären die Damen einstimmig. Mittlerweile sind während der vergangenen 35 Jahre acht Frauen aus der Stammtischrunde verstorben. Eine weitere ist leider seit nunmehr 14 Tagen im Pflegeheim. Die 94- jährige (!) Frau Scharl war für die "Mitgliedsbeiträge" zuständig. "Jetzt zahlt jeder seine Zeche selbst, weil wir die Grete in ihrer Funktion nicht ersetzen wollen!", begründen die Frauen diesen Entschluss. Begonnen wurde noch mit einem Schilling, zuletzt wurden für gemeinsame Aktivitäten und kleine Ausflüge drei Euro pro Treffen eingesammelt.Bei der Frage nach den Gesprächsthemen der illustren Damenrunde herrscht zunächst für einige Sekunden absolute Stille, um dann aber sofort in schallendes Gelächter auszubrechen. "Das plaudern wir ganz sicher nicht aus. Nur so viel: Wir sind noch für ganz bestimmt KEIN Thema zu alt!" Zur Feier des Tages kommt Wirt Manfred "Peinti" Peinhaupt mit einer Runde Schnaps ins Extrazimmer. "Der Peinti ist mittlerweile der dritte Wirt den wir hier haben". Er und Renate, die Kellnerin im Depotstüberl, bemühen sich auch schon wieder seit 14 Jahren um die Kaffeerunde. "Und ich hoffe, ihr bleibt mir noch lange erhalten!", sagt der Chef mit einem Lächeln auf den Lippen. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, außer vielleicht ein kräftiges "PROST! auf die nächsten 35 Jahre."