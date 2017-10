Skigeschichte: Vom norwegischen Jäger zu Marcel Hirscher

AT

Im Museumshof Kammern wird auf 4.000 Jahre Skigeschichte geblickt.

„Vom norwegischen Jäger zu Marcel Hirscher“ lautet der Vortrag der „Freunde des Museumshofes Kammern“, im Museumshof Kammern. Der Leiter des Museums in Gröbming, Hubert Pleninger, wird einen Blick auf 4.000 Jahre Skigeschichte werfen und dabei die Faszination dieser Sportart näher beleuchten. „Norwegen gilt als die Wiege des Skilaufs. Erst um etwa 1890 gelangt der Ski nach Mitteleuropa und nach Österreich“, so Hubert Pleninger, der zur Veranschaulichung auch historische Ski aus dem Jahr 1918 mitbringt. Er wird auf die Ursprünge des Skifahrens in Österreich eingehen und ebenso die Bedeutung für Wirtschaft und Tourismus beleuchten. „Das Skifahren ist mittlerweile zu einem Millionenspektakel geworden. Nicht nur für Marcel Hirscher“, sagt Pleninger.