Spendenfinale für den Polsterlift auf den Präbichl

21.04.2017, 15:51 Uhr

Die Spendenaktion der Initiative "Polsterlift Neu" läuft noch bis 30. April. 500.000 Euro wurden bisher gespendet. Es fehlen noch 250.000 Euro.



Großes Interesse



Weiterer Spendenaufruf

VORDERNBERG. Es sieht gut aus, für die Erhaltung des legendären Einser-Sesselliftes auf den Polster. Knapp 500.000 Euro sind zusammengekommen. "Enorm viel Geld. Dieser Betrag wurde von den Freundinnen und Freunden des Polsterlifts bisher gespendet, damit der Einser revitalisiert werden kann. Und das in nur acht Wochen. Allen Spendern ein ganz großes Danke", sagen Horst Kodritsch und Herbert Hiebler, die Sprecher der Initiative "Polsterlift Neu".Das Ziel – 750.000 Euro – ist in Sichtweite. Tausende Polsterfreunde haben sich bisher beteiligt. Von der Mindestpensionistin bis zum Rechtsanwalt, Jugendliche genauso wie Senioren, Familien mit Kindern, Wintersportler, Bergwanderer, Paragleiter. Die ganze Bevölkerung der Region beteiligt sich an der Spendenaktion. Besonders erfreulich ist, dass alle Gemeinden von Leoben bis Radmer die Aktion unterstützen und namhafte Beträge gespendet haben.Jetzt ist es Zeit zu handeln: Seitens der Initiative "Polsterlift Neu" will man den Engineeringauftrag vergeben, damit die Renovierung des Einserliftes rechtzeitig zu Beginn der Wintersaison 2017/18 abgeschlossen ist. Kodritsch: "100.000 Euro sind dafür notwendig. Wir dürfen unser Geld, das auf einem Treuhandkonto liegt, noch nicht antasten. Daher haben wir im Büro von Landeshauptmann-Stellvertreter Schickhofer um eine A-Konto-Zahlung angefragt." Wie berichtet wird das Land Steiermark eine Hälfte der Investitionssumme zur Verfügung stellen. Aber dafür muss die Initiative ebenfalls 750.000 Euro aufbringen."Wir sind noch nicht am Ziel", verlautbaren die Organisatoren der Spendenaktion. Sie hoffen auf weitere Spenden von Privatpersonen und Unternehmern. Daher erneut ihr Aufruf: Du hast noch nicht gespendet? Gib dir einen Ruck und beteilige dich durch Überweisung auf das Konto IBAN AT87 3846 0001 0050 7202, Empfänger: „Spendenkonto“-Du hast schon gespendet? Du kannst Deine Spende aufstocken. Ab 200 Euro bekommst du die Schelch-Broschüre. Ab 500 Euro wird dein Name in eine Spendertafel eingetragen. Und besonders attraktiv: Für jeden Tausender bekommst du eine Saisonkarte des Schigebietes Präbichl. Sie kann auch als Geschenk übertragen werden. Noch sind nicht alle dafür reservierten 100 Saisonkarten vergeben. Zur Erinnerung: Die Saisonkarte hat zuletzt 425 Euro gekostet.

Angebote für Firmen

Du bist Unternehmer? Sichere deinem Unternehmen eine Werbefläche auf einer Danksagungstafel (ab 500 Euro), einem Sessel (ab 2.500 Euro) oder einer Stütze des Einser-Sesselliftes (ab 10.000 Euro). Nähere Informationen dazu gibt es bei den Präbichl Bergbahnen oder bei der Initiative "Polsterlift Neu". Auf www.polsterliftneu.at gibt's Informationen zum Lift und zum Projekt. Dort werden alle Spender namentlich angeführt.