Stressfrei mit Armani

10.05.2017, 11:14 Uhr

WOCHE-Serie GenussReich: Wohlfühlen inmitten von Lamas und Pferden.

Es handelt sich zwar nicht um den echten Giorgio Armani und seine Pullis sind auch nicht ganz so teuer, wertvoll sind sie aber allemal. Lama Armani lebt mit seinen vier Artgenossen und elf Pferden am Rösslhof nahe des Wildparks Mautern.Doris und Josef Hubner legten vor zehn Jahren den Grundstein für ihren außergewöhnlichen Hof. Als passionierte Reiterin hat sich Doris Hubner ihren Lebenstraum erfüllt und einen Bauernhof restauriert. Anfänglich stellte sie Pferde ein und gab Reitkurse. „Das Arbeiten mit den Tieren ist so entspannend und wohltuend, dass wir auch andere Menschen daran teilhaben lassen wollten“, erzählt Hubner. „Aufgrund des engen Kontakts mit den Pferden und Lamas erfährt man viel über sich selbst. Dadurch kann man reifen und sich verändern.“

Brauchtum

Mittlerweile bieten die Hubners Selbsterfahrungskurse für gestresste Menschen mit Burnout oder Depressionen an. Viele kommen zum Rösslhof, um ganz ohne Erwartungen abschalten zu können. Auch Firmen erfreuen sich an tierischen Seminaren.Familie Hubner erklärt, dass die Tiere äußerst feinfühlig agieren, uns quasi den Spiegel vorhalten und zeigen, wie wir wirklich sind. Vor ihnen kann man sich nicht verstellen. Eine achtsame Wanderung mit Lamas oder die intensive Beschäftigung mit Pferden kann daher zu innerer Ruhe führen.Der heilige Stephanus gilt als Patron der Pferde. Ihm zu Ehren finden am Stefanitag in einigen Pfarren Pferdesegnungen mit anschließendem „Stefaniritt“ statt.Lamasegnungen sind in Österreich nicht gerade verbreitet. Das Wort "Lama" hat allerdings einen geistlichen Hintergrund, da es im tibetischen so viel wie "Priester" bedeutet.