Thennemayer Zimmer - ihr Zuhause im Urlaub

03.05.2017, 12:00 Uhr

In ganz Österreich und im bayrischen Raum stattet der innovative Betrieb namhafte Gastronomie- und Hotelbetriebe vollständig aus und fertigt auch Wohndesign für Privatkunden – und das bereits seit fast 50 Jahren!Durch ihre kreativen Köpfe aus dem eigenen Planungsbüro sind sie in der Lage individuelle Kundenwünsche in die Tat umzusetzen. Charakteristisch für den Betrieb sind die hohe Innovationsfreudigkeit und der überdurchschnittliche Qualitätsanspruch.

Mit viel Gefühl für Räume, zeitbewusstes Design und der Liebe zum Detail bietet das Thennemayer-Team als Komplettausstatter mit langjähriger Erfahrung dazu passend zum maßgefertigten Möbel auch gleich Böden, Lichtsysteme, Vorhänge, Wanddekoration etc. an.Ist Ihr Interesse geweckt worden und wollen auch Sie Ihren Wohntraum verwirklichen?Das Thennemayer-Team freut sich auf eine neue Herausforderung!