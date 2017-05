Vorhang auf für die Bühne Lobming

10.05.2017, 17:58 Uhr

Die Theatergruppe war in den vergangenen Jahren mit der Aufführung von Bauernschwänken erfolgreich, jetzt versuchen sich die Laienschauspieler an einem Kriminalschwank, der Spannung und Humor verspricht.Vorverkaufskarten sind bei der Raiffeisenbank St. Stefan-Kraubath erhältlich, Restkarten an der Abendkasse!Termine:Freitag, 19. Mai, 19 UhrFreitag, 26. Mai, 19 UhrSamstag, 27. Mai, 19 UhrSonntag, 28. Mai, 17 Uhr