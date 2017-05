AT

, Freiensteinweg 7 , 8792 Sankt Peter-Freienstein AT

Maria Freienstein , Freiensteinweg 7 , 8792 Sankt Peter-Freienstein AT

Wallfahrt der Stadtpfarre Leoben-St. Xaver zur Dreifaltigkeitskirche Trofaiach,

16.30 Uhr: Andacht in der Wallfahrtskirche Maria Sieben Schmerzen in St. Peter-Freienstein, anschl. Abmarsch, 18.30 Uhr: Hl. Messe in der Dreifaltigkeitskirche Trofaiach.